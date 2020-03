С вас 4 шиллинга 8 пенсов, сэр и полгинеи, если довезете за пятнадцать минут

Некоторые… считают, что название (фунт стерлингов) появилось в XII веке и первоначально означало буквально «фунт чистого серебра». Это связано со «стерлингом» - древней английской серебряной монетой. 240 монет имели массу 1 тауэрский фунт (5400 гранов, около 350 граммов) или 1 тройский фунт (приближенно 373,24 грамм). Крупные покупки выражали в «фунтах стерлингов».

Знаете, что мне больше всего нравится в фильмах про рыцарей, мушкетеров и так далее? То, что там нет денег. Вернее, деньги, конечно, есть, но они всегда лежат в кошельках-мешочках.



«Мне нужны ночлег, грудинка и побольше эля». Путник бросает на стол мешочек с монетами, трактирщик кивает головой и делает веснушчатой девчушке знак, чтобы та принесла пиво.



Или так:



«В качестве задатка возьми это». Рыцарь кидает на землю мешочек с монетами. «Когда все закончится, получишь еще столько же». Наемник подбирает с земли кошелек и, довольный, уходит.

Получишь еще столько же. Хорошенькое дельце. А сколько там было? Почему от зрителя скрывают цифры, хотел бы я знать? Почему те, кому платят, никогда не интересуются, сколько им перепало? Ведь как занятно мог бы повернуться сюжет, если бы: «Мне нужны ночлег, грудинка и побольше эля». Путник бросает на стол мешочек с монетами. Трактирщик развязывает кошелек, считает деньги и, багровея от ярости, принимается кричать: «Проваливай отсюда, мошенник. Здесь хватит разве что на полглотка жижи из выгребной ямы». Странника выпроваживают из заведения. Он стоит, одинокий, на дороге и тихонько всхлипывает…



Кстати, очень важно, что мешочки чаще всего кидают, чтобы, наверно, подчеркнуть важность акта передачи денежных средств. «Найди мне хорошего жеребца в соседней деревне. Вот деньги». Брошенный на стол кошелек громко звенит содержимым, что, несомненно, усиливает торжественность момента.



А вообще эту зарисовку можно было начать иначе. Например, так: в Англии все не как у людей. Показали кукиш Римскому Папе и создали национальную церковь; раньше всех казнили короля; устроили себе конституционную монархию, задвинув монарха на второй план; левостороннее движение и… деньги. Да-да, деньги. Англичане позже всех перешли на десятичную систему – только в 1971 году, что часто приводило в ярость тех, кто посещал Альбион до этой даты. К примеру, на Руси десятичная система существует чуть ли не с XIII века. То есть с того момента как в стране появился рубль, который представлял собой удлиненный брусок серебра весом где-то в 200 граммов.

Новгородская гривна. С XIII века для обозначения этих денежных единиц стало использоваться название рубль

Все было логично: один рубль равнялся десяти гривенникам, а один гривенник – десяти копейкам. С петровских времен начали чеканить полтинники, полуполтинники, пятачки и алтыны (три копейки). Однако рубль состоял из тех же ста копеек1. Но в Англии – совсем другое дело.



Шерлок Холмс: «Стой! Стой. Стой. Церковь Святой Моники. Полсоверена, если довезете за 20 минут».

Обратимся к елизаветинским временам (вторая половина XVI века). Что мы видим. Имеется фунт стерлингов, который соответствует 20 шиллингам (обозначение S ). Однако шиллинг, черт бы его побрал, равен не 5 пенсам (обозначение d ), что было бы логично, а 12. Иными словами, в одном фунте стерлингов - 240 пенсов. Вот и считайте. В целом же в те славные времена были следующие монеты 2:

Примечание: соверен XVI века представлял собой увесистую монету, отчеканенную практически из чистого золота (96%). Так что не следует путать его с совереном XIX столетия, потому как это два совершенно разных соверена.

Ирен Адлер: «Церковь святой Моники, Джон. Полгинеи, если довезёте за 20 минут».

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры»

Во второй половине 17 века в Англию начали привозить золото, которое добывали в Западной Африке (тогда ее называли Гвинеей). Из него в 1663 году стали чеканить гинеи ( guinea ), соответствовавшие, черт возьми, 21 шиллингу.

Гинея 1686 года

Эта монета просуществовала до 1817 года, пока ее не заменили золотым совереном (20 шиллингов). Однако вплоть до введения десятичной системы (1971 г.) сумму в 21 шиллинг продолжали называть гинеей. Кроме того, цены часто указывали именно в этих единицах. И тут, конечно, был подвох. Гинея (21 шиллинг) была практически равной фунту (20 шиллингов), но, что очевидно, не совсем. И на этой небольшой разнице можно было нагреть руки. Кроме того, гинея считалась более благородной денежкой, чем фунт: в XIX веке истинный джентльмен платил своему портному шиллингами, но адвокату – гинеями.



А если вернуться к «противостоянию» Ирен Адлер и Шерлока Холмса, то роковая женщина выложила чуточку больше, чем переодетый в бродягу сыщик (полсоверена = 10 шиллингов, полгинеи = 10 шиллингов 6 пенсов).

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры»





А теперь главное. Многие часто спрашивают, чему соответствуют, скажем, 15 шиллингов XVI века в переводе на современные деньги? Вопрос, конечно, резонный, но однозначного ответа на него никто дать не сможет. И не потому что считать лень, а по той простой причине, что на протяжении столетий отношение людей труду, еде и вещам постоянно менялось. Это сейчас все производится в промышленных масштабах, а раньше…



Йен Мортимер в своей книге « The Time Traveler ’ s Guide to Medieval England » приводит хороший пример. В XIV веке столяр за изготовление стола получал столько же денег, сколько стоили гвозди, необходимые для того, чтобы сделать этот стол3. Попробуйте сейчас предложить мастеру поработать денек за горстку гвоздей. В лучшем случае он скажет, что вы не уважаете чужой труд. А в худшем – рассмеется вам в глаза и пошлет куда подальше. Однако не стоит думать, что в XIV столетии работа профессионала не ценилась. Просто производство гвоздей требовало намного больше ресурсов, чем сейчас: материал, труд, время и так далее.



В конце XVI века (через 200 лет после истории со столом) рабочий получал где-то 4 пенса в день, а в наше время жалование труженика составляет примерно 100 фунтов (хотя, конечно, многое зависит от специальности, квалификации и компании). То есть в 6000 раз больше. При этом курица в елизаветинскую эпоху стоила те же 4 пенса2 (дневной заработок рабочего), а сейчас за упаковку куриного филе (700 гр.) вы заплатите 5 фунтов (1/20 дневного дохода рабочего). Так что, учитывая эти нюансы, провести параллель довольно сложно.



В XIX столетии зарплаты повысились, но и цены не стояли на месте. К примеру, в 1860-х годах обычный трудяга получал в день 3 шиллинга 9 пенсов, ремесленник (плотник, каменщик) – 6 шиллингов 6 пенсов, а инженер – 7 шиллингов 6 пенсов4. Представители среднего класса (врачи, юристы, служащие контор) зарабатывали, естественно, больше. Их годовой доход составлял от 300 до 500 фунтов. А учителя высшего, так сказать, разряда и журналисты получали от 150 до 300 фунтов в год. Однако буханка хлеба в то время стоила 7 пенсов, пинта пива в пабе - от 3 до 8 пенсов (простые люди тратили на выпивку до пятой части своего дохода), пара грубых ботинок – 11 шиллингов, рубаха – 1 шиллинг 4 пенса, носки – 9 пенсов. Поношенное пальто можно было приобрести за 4 шиллинга. Поездка в лондонском кэбе обходилась в 6 пенсов за милю.

Кэб, Лондон, 19 в.

Но те, кто стремился к здоровому образу жизни, имел возможность купить велосипед за 4-5 фунтов. Кстати, очень дорогим удовольствием были книги: за трехтомник в твердом переплете нужно было выложить 31 шиллинг 6 пенсов, то есть больше, чем за дорогое женское платье. Так что многие посещали библиотеки, где годовой абонемент стоил одну гинею5.



Одним словом, англичане в своем большинстве жили, затянув пояса. И в частности, наш дорогой доктор Ватсон, который уволился из армии с пенсией 11 шиллингов 6 пенсов в день*. Хотя его отец, очевидно, был человеком зажиточным, раз он мог позволить себе часы за 50 гиней, которые, как известно, сначала перешли к старшему сыну, а затем - к верному спутнику великого сыщика.

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры»

- А ты славный мальчуган. Чего ты хочешь?

- Шиллинг.

- А еще чего?

- Два шиллинга.

- Ватсон, дайте ему два шиллинга.

Теперь думаю, всем понятно, что Шерлок Холмс откровенно издевается над своим другом, обращаясь к нему с такой просьбой.



*На первый взгляд может показаться, что Ватсон получал очень даже неплохие деньги. Но тут необходимо понимать, что пенсию ему платили только первые девять месяцев. Предполагалось, что за это время он поправит здоровье и будет обеспечиваться себя самостоятельно. Так что доктор, очевидно, жил очень скромно, потому что, согласно сюжету, собственной практикой он обзавелся только через много лет после увольнения из армии.

